Les fabricants mondiaux de parfums se voient infliger une amende de près de 517 millions de dollars par l'UE pour avoir participé à une entente

Les fabricants mondiaux de parfums Firmenich, Givaudan GIVN.S et International Flavors & Fragrances (IFF) IFF.N ont été condamnés mercredi à une amende de 471,9 millions d'euros (516,5 millions de dollars) par les autorités européennes de la concurrence pour avoir participé à une entente de quatre ans visant Unilever ULVR.L .

Ces entreprises se sont également vu infliger mercredi une amende de 85 millions de livres sterling (111,27 millions de dollars) par l’autorité britannique de la concurrence pour des infractions similaires; elles font par ailleurs l’objet de recours collectifs aux États-Unis, déclenchés par l’affaire européenne, ainsi que d’une enquête en Inde .

La Commission européenne, qui est l’autorité de concurrence de l’UE, a déclaré que les trois entreprises avaient échangé des informations commercialement sensibles, notamment sur les prix, concernant leurs relations commerciales avec Unilever, le plus grand acheteur mondial de parfums grand public.

Elle a précisé que Givaudan et IFF avaient également partagé des informations sensibles concernant l’ensemble de leurs activités dans le domaine des parfums grand public et haut de gamme.

Givaudan s’est vu infliger la plus lourde amende, à hauteur de 252,4 millions d’euros, suivie par Firmenich avec 137,7 millions d’euros. La sanction infligée à IFF s’est élevée à 81,9 millions d’euros.

Les autorités de régulation ont indiqué que les entreprises s’étaient concertées sur leur stratégie pour répondre aux demandes d’Unilever visant à obtenir davantage de transparence sur la composition des parfums et le coût des ingrédients. Elles ont également convenu de ne pas débaucher les employés travaillant sur le compte d’Unilever.

“Nous appliquons une tolérance zéro envers les ententes dans tous les secteurs, mais je tiens aujourd’hui à souligner que cela revêt une importance particulière alors que les budgets des ménages sont mis à rude épreuve”, a déclaré Teresa Ribera, responsable de la concurrence de l’UE, lors d’une conférence de presse.

Ces parfums sont utilisés dans les lessives en poudre, les shampoings, les produits d’entretien ménager et les déodorants.

L’entente a fonctionné entre mars 2019 et mars 2023. Les entreprises ont toutes reconnu leurs fautes en échange d’une réduction de 10 % de leurs amendes, tandis que leur coopération a permis de réduire encore davantage leurs sanctions, de 20 % à 50 %.

L'enquête de l'UE a débuté par des perquisitions menées à l'aube en mars 2023, et les autorités de régulation ont ensuite coordonné leurs actions avec leurs homologues britanniques, suisses et du ministère américain de la Justice.

(1 dollar = 0,9136 euro)

(1 dollar = 0,7639 livre)