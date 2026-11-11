Les fabricants de vêtements indiens remettent en question leur dépendance vis-à-vis des États-Unis après le choc tarifaire

Dans l’usine d’Orient Craft à Ranchi, des centaines de femmes cousent des robes, des chemises et des vêtements pour enfants destinés aux enseignes britanniques Next NXT.L et Marks & Spencer MKS.L .

Il n’y a pas si longtemps, la majeure partie de la production d’Orient Craft aurait été destinée aux États-Unis. Mais le fondateur, Sudhir Dhingra, âgé de 77 ans, a réduit ses expéditions vers ce pays depuis que les États-Unis ont augmenté leurs droits de douane, qui ont atteint jusqu’à 50 % l’année dernière, affectant les commandes de clients tels qu’American Eagle AEO.N et Gap GAP.N .

Même si les droits de douane sont désormais plus bas et qu’un accord commercial est envisageable , M. Dhingra a décidé qu’il était trop risqué de dépendre autant d’un seul marché.

« Même s’il y a un accord, quelle garantie a-t-on qu’il tiendra la route? », a-t-il déclaré. « Je ne souhaite pas avoir cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. »

Orient Craft fait partie des nombreuses entreprises indiennes qui réorientent leurs destinations d’exportation et réduisent leur exposition aux États-Unis, face au choc tarifaire, une initiative susceptible de renforcer la position de New Delhi dans ses négociations commerciales avec Washington , et de réduire potentiellement, à terme, la vulnérabilité de l’Inde face aux pressions américaines.

M. Dhingra a expliqué que les acheteurs américains avaient annulé des commandes ou demandé des remises après que le président américain Donald Trump eut annoncé pour la première fois les hausses de droits de douane en avril 2025, certains demandant même aux fournisseurs d’absorber 25 % de ces droits, alors que les marges des fabricants étaient inférieures à 10 %.

Depuis, Orient Craft a réorienté ses ventes vers la Grande-Bretagne, l’Europe et, dans une moindre mesure, l’Inde. Les États-Unis représentent désormais moins de 10 % des ventes, contre 84 % avant l’instauration des droits de douane, avec des exportations annuelles d’environ 1,5 milliard de roupies (15,82 millions de dollars).

Les droits de douane américains sur les produits indiens s’élèvent actuellement à 10 % en vertu de la section 301, une loi américaine autorisant l’imposition de droits de douane sur les importations, auxquels s’ajoutent des droits de base compris entre 6 % et 12 %.

Gokaldas Exports GOKL.NS , qui emploie plus de 53 000 personnes et compte parmi les plus grands exportateurs de vêtements de l’Inde, se tourne vers l’Europe.

« Il ne s’agit pas d’un changement temporaire », a déclaré le directeur général, Sivaramkrishnan Ganapathi.

L’entreprise vise à porter la part du chiffre d’affaires réalisé en Europe à 25% à 30% au cours des 3 à 5 prochaines années, a-t-il précisé, contre 15% à 16% actuellement, tout en réduisant la part des États-Unis de 50% à 55% à 35% à 40%.

Entre avril et août, les exportations indiennes de textiles, de vêtements et d’articles d’ameublement vers les États-Unis ont reculé de 9,8% pour s’établir à 4,0 milliards de dollars, tandis que les expéditions vers d’autres marchés ont progressé de 3,7% pour atteindre 15,2 milliards de dollars, selon le Global Trade Research Institute.

La part des États-Unis dans les exportations indiennes est tombée à 25,4% fin août, contre 28,3% en 2022, selon les estimations du secteur.

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX MARCHÉS, RÉDUIRE LES COÛTS

Les exportateurs ont indiqué que l’incertitude liée aux droits de douane américains, la hausse des frais de transport et les demandes de remises des acheteurs américains ont comprimé les marges, rendant d’autres marchés, notamment les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne, plus attractifs.

Les vêtements indiens bénéficient également d’un accès en franchise de droits au Royaume-Uni dans le cadre de l’accord commercial entre l’Inde et le Royaume-Uni entré en vigueur en juillet, tandis qu’un accord similaire avec l’UE pourrait supprimer des droits de douane compris entre 12% et 17%.

« L’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas sont des cibles clés », a déclaré A. Sakthivel, président de l’Apparel Export Promotion Council, un groupe sectoriel .

Les exportateurs cherchent également à réduire leurs coûts de fabrication.

Ranchi, dans l’État oriental du Jharkhand, est surtout connue pour son charbon et son minerai de fer, mais attire désormais des usines de confection grâce à des subventions, un accès facilité aux terrains et une main-d’œuvre qualifiée et fiable.

Reuters a visité trois usines situées à Ranchi et dans ses environs, qui emploient au total environ 8 000 personnes.

« Nous bénéficions ici d’un gain d’efficacité d’au moins 10% par rapport à d’autres sites », a déclaré Mrityunjay Singh, vice-président senior des opérations chez Gokaldas, qui possède deux usines à Ranchi et prévoit d’en ouvrir une troisième, créant ainsi jusqu’à 4 600 emplois.

« Nous ne pouvons pas compter sur un seul marché, un seul produit ou un seul acheteur », a déclaré Birendra Rawat, de la société Auburn Design, basée à Ranchi, qui fabrique des sous-vêtements Jockey et des vêtements pour le licencié local Page Industries PGIL.NS , et produit entre 5 et 6 millions de vêtements par mois destinés à être vendus en Inde et dans les pays voisins.

Le marché indien de l’habillement, évalué à 150 milliards de dollars et affichant une croissance annuelle de 7% à 8%, offre une protection contre les aléas de l’exportation grâce à des flux de trésorerie et à une demande plus stables.

« La diversification devient une stratégie structurelle, en particulier pour les exportateurs fortement exposés au marché américain », a déclaré Chandrima Chatterjee, secrétaire générale de la Confédération de l’industrie textile indienne.

Les exportateurs ont indiqué qu’ils n’abandonneraient pas complètement les États-Unis compte tenu de la taille du marché et des relations de longue date avec les acheteurs, mais le bouleversement provoqué par le choc tarifaire signifie qu’il est peu probable que ce marché retrouve sa position dominante d’autrefois, même si les droits de douane venaient à être assouplis.

« Le marché américain reste important, mais il ne peut pas décider de l’avenir de milliers de familles qui dépendent de nous », a déclaré M. Dhingra.

(1 dollar = 94,8225 roupies indiennes)