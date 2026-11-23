Les fabricants de vêtements du Bangladesh envisagent une hausse salariale de 15 %, bien en deçà des revendications des travailleurs

Les fabricants de vêtements bangladais pourraient proposer une augmentation d’environ 15 % du salaire mensuel minimum lors des négociations avec les autorités lundi, ont déclaré des dirigeants du secteur , ce qui est bien en deçà des revendications des travailleurs qui réclament plus du double de leur salaire.

Depuis début novembre, les troubles liés aux salaires ont entraîné des fermetures d’usines et des violences dans le deuxième plus grand exportateur mondial de vêtements, qui emploie plus de 4 millions de travailleurs et approvisionne de grands détaillants internationaux tels que H&M HMb.ST , Gap GAP.N et Walmart WMT.O . Les manifestations salariales mettent à l’épreuve l’avantage en termes de coûts d’un secteur qui génère plus de 80 % des recettes d’exportation du pays.

Les travailleurs réclament une augmentation du salaire mensuel minimum, qui passerait de 12 500 takas à 30 000 takas (242 dollars) , invoquant la flambée des coûts de l’alimentation, du logement et des transports.

Des dirigeants du secteur, qui se sont confiés à Reuters sous couvert d’anonymat en raison du caractère sensible de la question , ont déclaré qu’une augmentation de plus de 15 % serait insoutenable, alors que le secteur est confronté à la hausse des coûts et à une faible demande mondiale.

“Même dans ce cas, de nombreuses petites usines pourraient avoir du mal à faire face à cette hausse,” a déclaré l’un des dirigeants du secteur .

Le secteur a subi des pertes importantes en raison des troubles.

Une enquête menée par l’Association des fabricants et exporteurs de vêtements du Bangladesh a révélé que les perturbations survenues pendant 18 jours avaient entraîné des pertes d’environ 428 millions de dollars dans 317 usines, tandis que les acheteurs internationaux avaient transféré vers d’autres pays des commandes d’une valeur d’environ 254 millions de dollars, craignant des perturbations de la production.

Ni le ministre du Travail ni les représentants des travailleurs n’ont fait de commentaire dans l’immédiat.

La hausse des coûts de production, l’augmentation des tarifs des services publics et la concurrence intense des pays rivaux producteurs de vêtements limitent la capacité des fabricants à absorber une augmentation salariale nettement plus importante, ont déclaré les dirigeants du secteur .

Les manifestations qui ont débuté au début du mois ont contraint des centaines d’usines à fermer et ont donné lieu à des affrontements entre les travailleurs et la police, qui a utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants.

Les troubles sociaux se sont poursuivis lundi, contraignant des dizaines d’usines de confection à fermer leurs portes à Ashulia et Gazipur, deux grands pôles de fabrication de vêtements situés dans la banlieue de Dacca.

Les propriétaires d’usines ont averti que ces troubles pourraient perturber davantage la production et les expéditions à l’exportation pendant une période cruciale pour les commandes étrangères, tandis que les représentants syndicaux ont déclaré que les travailleurs ne seraient probablement pas disposés à accepter une augmentation nettement inférieure à leurs revendications.

Plusieurs organisations internationales de défense des droits du travail, syndicats et coalitions de marques ont soutenu les revendications des travailleurs bangladais en faveur d’une augmentation salariale.

L’initiative “Action, Collaboration, Transformation” (ACT), une initiative mondiale de négociation salariale réunissant des marques de prêt-à-porter et des syndicats, a appelé le 19 novembre à une augmentation urgente et significative du salaire minimum dans le secteur du prêt-à-porter au Bangladesh, en invoquant le coût de la vie, l’inflation, la productivité et la conjoncture économique.

Dans une déclaration commune, l’ACT a exprimé son inquiétude face aux informations faisant état de violences et de représailles liées au processus de fixation des salaires et a exhorté toutes les parties à respecter les droits des travailleurs à la liberté d’association, à la réunion pacifique et au dialogue social.

Elle a également appelé la commission salariale nommée par le gouvernement à parvenir à un accord négocié qui rapproche les salaires du niveau du salaire de subsistance.

Les marques membres d’ACT, parmi lesquelles figurent le groupe H&M, Inditex, C&A, Primark, Next et PVH Corp, ont déclaré qu’elles collaboreraient avec leurs fournisseurs pour veiller à ce que les augmentations salariales légales et négociées se répercutent sur les prix d’achat.