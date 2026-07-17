Les fabricants de puces et d'autres valeurs vedettes reculent alors que le secteur de l'IA vacille

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une vague de prise de bénéfices sur les titres ayant le plus profité de la récente remontée s'est amplifiée cette semaine, entraînant les valeurs du secteur des semi-conducteurs vers leur plus forte baisse hebdomadaire depuis plus d'un an et ravivant les inquiétudes quant à la pérennité de la flambée liée à l'IA.

La nervosité qui a touché les valeurs des semi-conducteurs s’est fait sentir de Séoul à l’Europe, les investisseurs se détournant des titres liés à l’IA qui avaient alimenté les rendements des portefeuilles pendant une grande partie de l’année.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 11 % cette semaine, ce qui constituerait sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2025 si les niveaux actuels se maintenaient. L'indice a perdu près de 24 % par rapport à son plus haut historique atteint fin juin, et semble en passe de confirmer qu'il se trouve en phase baissière.

« Ce recul reflète des prises de bénéfices et une surveillance accrue de la viabilité des dépenses d’investissement dans l’IA », a déclaré Toni Meadows, responsable des investissements chez BRI Wealth Management.

« Les valorisations des valeurs du secteur des semi-conducteurs tablaient sur une demande quasi parfaite, alors qu’il s’agit d’un secteur traditionnellement cyclique; les actions étaient donc vouées à devenir vulnérables à un moment ou à un autre au cours de cette hausse fulgurante. »

L'indice des puces électroniques a progressé de près de 62 % depuis le début de l'année, selon les premières cotations de vendredi.

L'action Nvidia NVDA.O a reculé de 3 %, tandis que celles de Qualcomm QCOM.O et de Broadcom AVGO.O ont perdu environ 2 % chacune. Les valeurs phares du secteur des puces mémoire, Micron MU.O et SanDisk SNDK.O , ont chacune perdu environ 3 %.

SpaceX SPCX.O a perdu 4 %, l’annulation de dernière minute du 13e vol d’essai de Starship ayant accentué la pression après que le titre eut chuté sous le prix d’introduction en bourse de 135 dollars par action plus tôt dans la semaine.

Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O

000660.KS ont chuté de 2,7 % et se négociaient près de leur prix d’offre. Le titre a perdu plus de 9 % cette semaine.

Les analystes ont mis en avant plusieurs raisons expliquant ce brusque revirement de tendance ce mois-ci.

La start-up chinoise spécialisée dans l’IA Moonshot a dévoilé Kimi K3, un modèle de 2 800 milliards de paramètres qu’elle présente comme le plus grand système d’IA à poids ouvert au monde, ce qui a ravivé l’attention des investisseurs sur le rythme des rendements potentiels des investissements massifs dans l’IA réalisés par les entreprises technologiques américaines.

Un rapport publié jeudi suggère que Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , accuse plusieurs mois de retard sur la sortie de Gemini 3.5 Pro, son modèle d’IA phare le plus puissant.

Les marchés boursiers mondiaux ont connu un début de mois de juillet marqué par la volatilité. L’indice sud-coréen KOSPI

.KS11 a confirmé la semaine dernière qu’il se trouvait en marché baissier, tout en affichant une hausse de près de 70 % depuis le début de l’année. Le Nikkei japonais .N225 est entré vendredi en phase de correction.

Le secteur technologique européen .SX8P figure parmi les secteurs les plus touchés cette semaine, après avoir enregistré en juin sa plus forte hausse trimestrielle depuis 2001.

Après avoir surperformé l’indice de référence S&P 500 .SPX dans un rapport de plus de deux pour un cette année, l’indice S&P 500 Momentum .SP500MUP a reculé de 10 % en juillet, contre une baisse de 0,8 % pour l’ensemble du marché.

Les prévisions optimistes du plus grand fabricant mondial de puces, le taïwanais TSMC 2330.TW , et du fabricant européen d’équipements pour semi-conducteurs ASML

ASML.AS n’ont guère suffi à enrayer cette baisse.

L’attention se porte désormais sur les résultats financiers de deux des entreprises du groupe dit des « Magnificent Seven » de Wall Street. Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O doivent publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.

Les valeurs du secteur spatial ont également reculé cette semaine, après avoir connu une remontée en début d’année dans l’attente de l’élan que pourrait apporter au secteur l’introduction en bourse de SpaceX.

Rocket Lab RKLB.O et Intuitive Machines LUNR.O ont reculé respectivement de 3 % et 4 % vendredi et devraient afficher des pertes d’environ 20 % chacune cette semaine.