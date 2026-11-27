** Les actions des fabricants américains de puces électroniques progressent en pré-ouverture
** Ce rebond fait suite à deux séances consécutives de baisse après le rallye de lundi mené par Nvidia NVDA.O , suite au retour de Jensen Huang au poste de directeur général
** "À très court terme, on observe une certaine vigueur, mais depuis le début du mois, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont reculé de 35%, et nous assistons à un repli partiel par rapport à ce niveau" - Patrick Armstrong, directeur des investissements chez Plurimi Wealth
** NVDA progresse de 4,3%, AMD AMD.O de 5,3%
** Intel INTC.O gagne 4,9%, Marvell Technologies MRVL.O bondit de 7,5%, Broadcom AVGO.O progresse de 3,9%
** Texas Instruments TXN.O et Qualcomm QCOM.O progressent chacun de plus de 3%; le fabricant de puces mémoire Micron MU.O s'envole de 6,8%
** Les actions cotées aux États-Unis d’Arm Holdings ARM.O bondissent de 7,3%, tandis que celles de SK Hynix SKHY.O et de TSMC TSM.O progressent respectivement de 5,9% et 4%
** L'ETF iShares Semiconductor SOXX.O progresse de 4,8%, tandis que l'ETF Roundhill Memory DRAM.Z bondit de 6,4%
** À la clôture d’hier, l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX affichait une hausse de 23,9% depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer