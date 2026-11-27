Les fabricants américains de puces électroniques rebondissent après un fort recul en début de semaine

** Les actions des fabricants américains de puces électroniques progressent en pré-ouverture

** Ce rebond fait suite à deux séances consécutives de baisse après le rallye de lundi mené par Nvidia NVDA.O , suite au retour de Jensen Huang au poste de directeur général

** "À très court terme, on observe une certaine vigueur, mais depuis le début du mois, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont reculé de 35%, et nous assistons à un repli partiel par rapport à ce niveau" - Patrick Armstrong, directeur des investissements chez Plurimi Wealth

** NVDA progresse de 4,3%, AMD AMD.O de 5,3%

** Intel INTC.O gagne 4,9%, Marvell Technologies MRVL.O bondit de 7,5%, Broadcom AVGO.O progresse de 3,9%

** Texas Instruments TXN.O et Qualcomm QCOM.O progressent chacun de plus de 3%; le fabricant de puces mémoire Micron MU.O s'envole de 6,8%

** Les actions cotées aux États-Unis d’Arm Holdings ARM.O bondissent de 7,3%, tandis que celles de SK Hynix SKHY.O et de TSMC TSM.O progressent respectivement de 5,9% et 4%

** L'ETF iShares Semiconductor SOXX.O progresse de 4,8%, tandis que l'ETF Roundhill Memory DRAM.Z bondit de 6,4%

** À la clôture d’hier, l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX affichait une hausse de 23,9% depuis le début de l’année