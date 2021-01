Les externalités environnementales prennent une importance croissante, souligne Aviva Investors

(AOF) - Les investisseurs devraient toujours chercher à étudier l'impact plus large des entreprises sur la société et l'environnement - ces facteurs appelés " externalités " - à l'aide d'une analyse qualitative prospective, estime Giles Parkinson, gérant de portefeuille d'actions internationales chez Aviva Investors. Les externalités négatives comprennent notamment les contributions d'une entreprise à la pollution chimique ou aux émissions de carbone.

Les externalités positives sont synonymes de bienfaits plus larges comme, par exemple, les efforts d'une entreprise visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments ou des infrastructures de services aux collectivités.

Cette année a été témoin de changements politiques des deux côtés de l'Atlantique observe Giles Parkinson.

Après quatre ans d'obstruction et de mauvaise volonté sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis sont prêts à reprendre la lutte contre le changement climatique sous la houlette d'une nouvelle administration. Le Président élu Joe Biden s'est engagé à rétablir le statut des États-Unis en tant que signataire de l'accord de Paris sur le climat et à revenir sur la déréglementation environnementale dans son pays.

Dans le même temps, en Europe, les plans de relance adoptés dans le cadre de la réponse de l'Union européenne à la pandémie de Covid-19 font partie du " Pacte vert " européen.

Pour les investisseurs en actions, écrit Giles Parkinson, ces mesures et d'autres encore sont susceptibles d'améliorer les perspectives des industries des énergies renouvelables qui pourraient bénéficier de nouvelles subventions et d'une demande plus vigoureuse au cours des prochaines années, tandis que les principaux émetteurs pourraient être frappés par des taxes sur le carbone.

Selon le gérant, nous avons atteint un point de l'histoire où les externalités environnementales vont commencer à être correctement quantifiées et valorisées. Les investisseurs doivent se tenir prêts.