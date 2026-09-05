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Les exportations sud-coréennes dépassent le record annuel et atteignent 709,4 milliards de dollars depuis le début de l'année
information fournie par Reuters 05/09/2026 à 08:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter des détails, du contexte)

Les exportations de la Corée du Sud ont atteint 709,4 milliards de dollars depuis le début de l'année, dépassant le record annuel de l'année dernière, a annoncé samedi l'administration des douanes, alors que l'économie surfe sur la vague de la forte demande mondiale de puces d'intelligence artificielle.

Les exportations du pays avaient atteint 709,3 milliards de dollars l’année dernière, un deuxième record annuel consécutif.

La quatrième économie d'Asie est en passe d'atteindre 1 000 milliards de dollars d'exportations annuelles cette année, devenant ainsi le quatrième pays à franchir ce cap après les États-Unis, la Chine et l'Allemagne, selon le Service des douanes coréen.

Les exportations sud-coréennes ont bondi de 69 % en août par rapport à l’année précédente, prolongeant ainsi leur série de croissance à un quinzième mois consécutif.

La Corée du Sud abrite les principaux fabricants mondiaux de puces mémoire, Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix

000660.KS , qui profitent de la flambée des prix alors que le boom des investissements dans l’IA aggrave la pénurie de puces.

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