Les exportations record ont contribué à réduire le déficit commercial américain en avril

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* Le déficit commercial avec la Chine s'est réduit, les exportations et les importations ayant toutes deux diminué

* Les importations ont augmenté en raison d'une forte demande de biens d'équipement, en particulier d'équipements liés à l'IA

* Les exportations de services ont baissé, principalement en raison du ralentissement des voyages et des transports

par Lucia Mutikani

Le déficit commercial américain s'est réduit en avril, les exportations ayant atteint un niveau record, une tendance qui, si elle se maintient, devrait permettre au commerce de contribuer à la croissance économique ce trimestre. La réduction du déficit commercial, annoncée mardi par le département du Commerce, reflète en partie la hausse des prix de l'énergie due à la guerre soutenue par les États-Unis contre l'Iran, qui a perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Les exportations de pétrole ont atteint un niveau record en avril.

“La bonne nouvelle, c'est que la balance commerciale s'équilibre davantage en ce début de deuxième trimestre, les droits de douane freinant la croissance des importations par rapport à la vigueur surprenante des exportations; mais la mauvaise nouvelle, c'est que la croissance des exportations semble incertaine, car elle résulte en grande partie de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit avec l'Iran”, a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS.

Le déficit commercial s'est réduit de 1,2 % pour s'établir à 55,9 milliards de dollars, ont indiqué le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du département du Commerce. Les données de mars ont été révisées à la baisse, le déficit s'établissant désormais à 56,6 milliards de dollars au lieu des 60,3 milliards de dollars précédemment annoncés.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient que le déficit commercial se réduirait à 56,1 milliards de dollars en avril.

Les exportations ont augmenté de 2,6 % pour atteindre 327,1 milliards de dollars, un niveau record. Les exportations de biens ont bondi de 4,1 % pour atteindre un niveau record de 221,3 milliards de dollars. Les exportations de biens d'équipement ont augmenté de 4,0 milliards de dollars, portées par les ordinateurs et les avions civils.

Les exportations de fournitures et de matériaux industriels, qui incluent le pétrole, ont également atteint un niveau record. Les exportations de pétrole ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré, soutenues par des volumes plus élevés et la hausse des prix du pétrole dans le contexte du conflit au Moyen-Orient. Les États-Unis sont un exportateur net de pétrole. Les exportations de biens de consommation ont augmenté de 1,7 milliard de dollars.

Les importations ont augmenté de 2,0 % pour atteindre 383,0 milliards de dollars en avril. Les importations de biens ont progressé de 2,1 % pour atteindre 304,9 milliards de dollars. Elles ont été soutenues par une hausse de 7,0 milliards de dollars des biens d'équipement, principalement des ordinateurs, des semi-conducteurs et des équipements de télécommunications, les entreprises ayant intensifié leurs investissements dans l'intelligence artificielle.

Mais les importations de fournitures et de matériaux industriels ont baissé de 0,9 milliard de dollars. Le déficit commercial des biens s'est réduit de 2,8 % pour s'établir à 83,7 milliards de dollars. Une fois corrigé de l'inflation, le déficit commercial des biens s'est réduit de 1,5 milliard de dollars, soit 1,8 %, pour s'établir à 84,3 milliards de dollars. Le commerce a pesé sur le produit intérieur brut pendant deux trimestres consécutifs.

“Les dernières données commerciales sont de bon augure pour le PIB si l'on exclut le commerce de l'or”, a déclaré Stephen Brown, économiste en chef pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics.

L'estimation du PIB de la Réserve fédérale d'Atlanta pour le deuxième trimestre s'établit à un taux annualisé de 3,0 %. L'économie a progressé à un rythme de 1,6 % au premier trimestre.

POLITIQUE COMMERCIALE PROTECTIONNISTE

Le déficit commercial avec la Chine a diminué de 2,6 milliards de dollars pour s'établir à 12,0 milliards de dollars, les exportations et les importations ayant toutes deux baissé. Les États-Unis ont enregistré des déficits de la balance commerciale avec Taïwan, le Vietnam, le Mexique, l'Union européenne, le Canada et la Corée du Sud, entre autres pays.

L'administration Trump a défendu sa politique commerciale protectionniste, la jugeant nécessaire pour remédier à ces déséquilibres. L'excédent commercial avec le Royaume-Uni a baissé de 3,8 milliards de dollars pour s'établir à 2,6 milliards de dollars en avril, reflétant une baisse tant des exportations que des importations.

Les exportations de services ont baissé de 0,4 milliard de dollars pour s'établir à 105,8 milliards de dollars en avril, tirées vers le bas par la faiblesse des services de voyage, de transport, d'entretien et de réparation. En revanche, les exportations d'autres services aux entreprises ont augmenté. Les importations de services ont bondi de 1,3 milliard de dollars pour atteindre 78,0 milliards de dollars, stimulées par les services de transport, de voyage et d'assurance.