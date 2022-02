Les exportations des vins et spiritueux français au plus haut en 2021

(AOF) - L’élan retrouvé. Les exportations des vins et spiritueux français ont dépassé leur niveau pré-crise en 2021, atteignant ainsi un niveau record. C’est ce qu’a révélé mardi la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS). Les ventes à l'export ont augmenté de 28,3% par rapport à 2020 et pèsent désormais 15,5 milliards d’euros dans la balance commerciale.