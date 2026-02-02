Les exportations de pétrole du Venezuela ont rebondi à 800 000 bpj en janvier sous le contrôle des États-Unis, selon des données d'expédition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte et des détails dans les paragraphes 2 à 5) par Marianna Parraga

Les exportations de pétrole du Venezuela ont rebondi à quelque 800 000 barils par jour (bpd) en janvier sous contrôle américain, contre 498 000 bpd en décembre, à la suite de la capture du président Nicolas Maduro et de la fin du blocus pétrolier sur le pays, qui a permis aux négociants d'acheminer la plupart des exportations, selon les données de transport maritime.

En décembre, Washington a imposé un embargo pétrolier au pays sanctionné par les États-Unis pour faire pression sur M. Maduro et a saisi sept pétroliers. Le blocus a entraîné l'accumulation de plus de 40 millions de barils de brut et de carburant dans des réservoirs terrestres et des navires qui ne pouvaient pas être exportés et a contraint la compagnie énergétique publique PDVSA à réduire sa production au début du mois de janvier.

Depuis que le département du Trésor américain a accordé les premières licences aux négociants Trafigura et Vitol en janvier pour commencer à exporter les stocks, la production, le traitement et les expéditions de pétrole du pays de l'OPEP se sont accélérés, selon les données.

Le volume de janvier était proche des exportations moyennes de 847 000 bpj l'année dernière, mais les partenaires de PDVSA et les négociants devraient continuer à accélérer le rythme des exportations pour drainer des millions de barils de pétrole encore dans les stocks afin que les réductions de la production puissent être complètement annulées.

La semaine dernière, le département du Trésor a délivré une licence générale autorisant les entreprises américaines et PDVSA à exporter, stocker, transporter et raffiner le pétrole vénézuélien, ce qui constitue une nouvelle étape dans le démêlage des exportations. Les partenaires de PDVSA, dont Chevron CVX.N , attendent toujours des licences individuelles pour étendre leurs activités.

Le mois dernier, les États-Unis sont redevenus la principale destination individuelle du brut vénézuélien, avec quelque 284 000 bpj exportés, dont 220 000 bpj par Chevron, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 99 000 bpj envoyés le mois précédent.

Vitol et Trafigura ont exporté quelque 12 millions de barils de brut et de mazout vénézuéliens sous licence américaine, soit environ 392 000 bpj en janvier, principalement vers des terminaux de stockage dans les Caraïbes, selon les données, à partir desquels ils ont commencé à exporter et à commercialiser des cargaisons vers des clients aux États-Unis, en Europe et en Inde.