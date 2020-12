Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les exportations allemandes augmentent moins que prévu en octobre Reuters • 09/12/2020 à 08:59









BERLIN, 9 décembre (Reuters) - Les exportations allemandes ont progressé moins qu'attendu au mois d'octobre mais le commerce extérieur n'en a pas moins donné un coup de pouce à la première économie d'Europe, qui lutte contre un retour en contraction au quatrième trimestre sous le coup de la crise sanitaire. Les exportations désaisonnalisées ont augmenté de 0,8% sur un mois en octobre après avoir enregistré une hausse de 2,3% au mois précédent, montrent les données publiées mercredi par Destatis, l'office fédéral de la statistique. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une hausse de 1,2% des exportations. Les importations ont augmenté de 0,3% d'un mois sur l'autre après une croissance révisée à 0,2% en septembre et l'excédent commercial a grimpé à 18,2 milliards d'euros. (Paul Carrel ; version française Juliette Portala, édité par Patrick Vignal)

