Les exportateurs américains de gaz sont plus enclins à conclure des accords avec l'Europe depuis que l'UE a reporté la mise en œuvre de la réglementation sur le méthane

Les exportateurs américains de gaz sont de plus en plus enclins à signer des contrats à long terme avec des acheteurs européens, a déclaré à Reuters un haut responsable du secteur, ce qui marque un revirement de tendance après que les législateurs de l’UE ont accepté de reporter une nouvelle fois l’entrée en vigueur d’une loi sur les émissions de méthane.

Après avoir déjà repoussé d’un an l’entrée en vigueur des règles obligeant les importateurs de pétrole, de gaz et de charbon à déclarer leurs émissions de méthane, les pays de l’Union européenne et le Parlement européen se sont mis d’accord jeudi sur un report supplémentaire de 12 mois en raison des perturbations du marché de l’énergie liées à la guerre en Iran .

“L’accord visant à reporter l’entrée en vigueur du règlement va grandement contribuer à apaiser les inquiétudes”, a déclaré à Reuters Charlie Riedl, directeur exécutif du groupe professionnel Center for LNG.

Les États-Unis sont devenus le premier fournisseur de gaz naturel liquéfié de l’Europe, et leur capacité d’exportation, qui s’élève à environ 160 millions de tonnes par an, devrait doubler au cours des huit prochaines années.

Mais les exportateurs américains avaient demandé à leurs équipes commerciales de suspendre la conclusion de contrats à long terme en raison des incertitudes quant à la manière dont la réglementation européenne serait respectée et appliquée au sein des 27 États membres, a expliqué M. Riedl à Reuters en marge de laconférencedu Partenariat pour la coopération énergétique transatlantique (P-TEC) à Varsovie.

“(Ce report) permet de convaincre les entreprises qu’elles peuvent signer ces accords à long terme sans craindre une éventuelle pénalité de 20 % pour non-conformité”, a déclaré M. Riedl.

ACCORDS SIGNÉS

Les ministres de plusieurs pays européens ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’efficacité de la réglementation au cours de l’événement, le ministre croate de l’Économie, Ante Šušnjar, affirmant que la région avait besoin de “moins de réglementation et plus de mise en œuvre”.

“Il ne s’agit pas d’un affaiblissement du règlement ni d’un changement fondamental de celui-ci, mais simplement d’un report permettant de mettre en place les mécanismes sous-jacents nécessaires à la mise en conformité”, a précisé M. Riedl. “Ce qui n’est pas clair, c’est s’il existe un élément déclencheur dans ce délai de deux ans qui permettrait éventuellement de le prolonger jusqu’à une troisième année.”

Au cours de la conférence P-TEC, les États-Unis et des entreprises basées aux États-Unis ont signé des accords et des protocoles d’accord avec le Monténégro , l’Albanie, la Hongrie (groupe 4iG) IGNY.BU , la Pologne (Orlen) PKN.WA , et sont en train de finaliser un accord à long terme avec la République tchèque pour fournir 20 % de la consommation de gaz naturel liquéfié du pays, a rapporté Reuters.