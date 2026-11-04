Les exploitants de prisons en perte de vitesse après la victoire écrasante des démocrates au Congrès

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4 novembre - ** Les actions des opérateurs pénitentiaires américains chutent en pré-ouverture après le raz-de-marée démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis

** Les démocrates ont pris le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants mardi, renversant des bastions républicains pour la première fois depuis des générations, ce qui constitue un revers majeur pour le président Donald Trump

** Les opérateurs pénitentiaires The GEO Group GEO.N et CoreCivic CXW.N reculent respectivement de 6,7% et 5%

** Ces deux titres avaient connu une forte hausse depuis l’élection de Trump à la présidence il y a deux ans, la répression qu’il menait contre l’immigration clandestine ayant accru les besoins en centres de détention

** Le cours de CXW a plus que doublé depuis la victoire électorale de Trump en novembre 2024, tandis que celui de GEO a bondi de près de 86%