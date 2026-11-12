Les Européens présents aux prochaines négociations sur l'Ukraine, annonce Zelensky

Les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, à Dublin, le 12 novembre 2026 ( AFP / Paul Faith )

Les Européens seront présents lors de la "prochaine réunion" des "négociations" pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a annoncé jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky après avoir rencontré les émissaires américains à Dublin.

"Nous ne pouvons pas conclure cet accord" entre Moscou et Kiev "sans que les Européens soient à la table des négociations", a acquiescé à ses côtés Jared Kushner, l'un des deux émissaires de Donald Trump, qui a fait cette étape sur une base aérienne irlandaise avec l'autre envoyé spécial, Steve Witkoff, après avoir rencontré plus tôt dans la journée le président russe Vladimir Poutine à Moscou.

"Je pense que nous sommes en mesure d'y parvenir avec le président Poutine", a-t-il ajouté devant la presse.

Les Européens demandent de longue date à être inclus dans toute discussion, estimant que le règlement du conflit concerne la sécurité du continent. Mais jusqu'ici, ils étaient exclus, par Moscou, des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine.

Cette annonce fait monter encore un peu plus la pression sur les Européens, qui peinent depuis des mois à s'accorder sur le nom d'un représentant pour ces négociations.

L'entrevue de Dublin s'inscrit dans le long ballet diplomatique de la semaine consacré à la guerre en Ukraine.

Avant Moscou, Jared Kushner et Steve Witkoff avaient participé à Abou Dhabi à deux jours de pourparlers ukraino-russes sous l'égide des États-Unis.

Lors de leur passage au Kremlin, jeudi, Vladimir Poutine a affirmé qu'il resterait inflexible sur ses exigences maximalistes pour mettre fin au conflit en Ukraine, tout en proposant une trêve temporaire dans une ville-clé du front.

Moscou promeut des discussions portant en premier lieu sur la vaste question de la sécurité en Europe.

Kiev et ses soutiens européens s'opposent à une redistribution des zones d'influence entre Washington, Moscou et Pékin, et demandent des négociations pour d'abord mettre fin au conflit qui dure depuis l'invasion russe de l'Ukraine il y a près de cinq ans.

Volodymyr Zelensky avait dit mercredi, à son arrivée à Dublin pour participer à un sommet européen, qu'il pourrait y avoir une "fenêtre d'opportunité" pour parvenir à un cessez-le-feu avant 2027.

Mais le président russe a réitéré auprès des envoyés américains les exigences de la Russie sur les territoires dont Moscou revendique l'annexion, et répété que tout déploiement de troupes étrangères en Ukraine signifierait "la poursuite de la guerre".

"Inacceptable"

Dans un long échange avec les envoyés de Donald Trump retransmis - fait rare - à la télévision russe, Vladimir Poutine a rejeté toute possibilité d'établir des "zones grises" ou démilitarisées autour de la ligne de front.

Photo fournie par l'agence de presse russe Sputnik, montrant le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion avec les émissaires américains Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, et Steve Witkoff, au Kremlin, à Moscou, le 12 novembre 2026 ( POOL / Vyacheslav PROKOFYEV )

La Russie occupe actuellement un peu plus de 19% du territoire ukrainien, et revendique depuis 2022 l'annexion, rejetée par Kiev et la communauté internationale, de quatre régions ukrainiennes dont elle ne contrôle pas l'intégralité : Lougansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson.

Le président russe a également qualifié "d'absolument inacceptable" la possibilité de déploiement de troupes étrangères en Ukraine, demandé par Kiev comme garantie de sécurité contre une reprise du conflit.

Vladimir Poutine a aussi proposé jeudi l'organisation d'une opération "humanitaire" dans la ville ukrainienne de Kostiantynivka, au cœur des combats dans la région de Donetsk (est).

Des habitants évacués d'Olechky, ville occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine, dans un bus à leur arrivée en territoire ukrainien, le 31 octobre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Lors des deux jours de discussions directes à Abou Dhabi mardi et mercredi - les premières en plus de huit mois -, Russes et Ukrainiens sont convenus d'un nouvel échange massif de prisonniers, dont le nombre reste encore à préciser. Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi soir qu'il s'agirait du plus important depuis le début de la guerre.

Limitations satellitaires

En parallèle, la Russie a continué ses frappes sur l'Ukraine, faisant un mort à Kiev dans la nuit.

Le président ukrainien a également fait état jeudi de nouvelles limitations depuis plusieurs jours sur l'utilisation du système de communication satellitaire militaire Starshield de l'entreprise américaine SpaceX du milliardaire Elon Musk, alors que des restrictions similaires avaient déjà entravé l'armée ukrainienne en octobre.

À Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie, un militaire russe a été tué jeudi dans l'explosion d'une voiture à l'origine pour l'heure indéterminée.

Le site de l’explosion d’une voiture à Saint-Pétersbourg, le 12 novembre 2026 en Russie ( AFP / STRINGER )

L'offensive russe à grande échelle en Ukraine, lancée en février 2022, a ravagé ce pays et fait des centaines de milliers de morts des deux côtés, devenant le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Officiellement, les positions des deux camps demeurent très éloignées. Moscou demande notamment le retrait des troupes ukrainiennes de toute la région de Donetsk, mais Kiev refuse de se retirer de cette région fortifiée.

L'Ukraine demande des garanties de sécurité suffisamment solides pour dissuader Moscou de l'attaquer à nouveau.