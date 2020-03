Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les eurodéputés approuvent la suspension des règles sur les créneaux aériens Reuters • 26/03/2020 à 23:09









BRUXELLES, 26 mars (Reuters) - Les députés européens ont très largement approuvé jeudi une disposition qui suspend jusqu'au 24 octobre les règles communautaires sur les créneaux aériens afin d'éviter les "vols fantômes" quasi vides dans un contexte de crise du secteur aérien liée à l'épidémie de nouveau coronavirus en cours. Ce vote, qui s'est déroulé à distance pour la première fois dans l'histoire du Parlement européen, intervient après un accord conclu vendredi entre les dirigeants européens. Les règles européennes contraignent les compagnies aériennes à utiliser 80% de leurs créneaux de décollage et d'atterrissage afin de les conserver l'année suivante. (Marine Strauss et Philip Blenkinsop, version française Nicolas Delame)

