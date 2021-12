Les ETPs cryptographiques s’effondrent en raison de nouvelles préoccupations réglementaires

Les crypto-monnaies ont été martelées la semaine dernière à la suite de nouveaux commentaires du président de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis.

Les crypto-monnaies ont été martelées la semaine dernière à la suite de nouveaux commentaires du président de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC), Gary Gensler, sur la réglementation des crypto-monnaies et de l’avertissement lancé par le célèbre investisseur Louis Navellier, selon lequel la réduction imminente de la Réserve fédérale pourrait faire éclater la bulle des crypto-monnaies.

La capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a chuté de 2,63 à 2,2 trillions de dollars au cours des sept derniers jours. Les 5 principales crypto-monnaies (hors Stablecoins) bitcoin (-16,8%), ethereum (-8,26%), Binance Coin (-9,62%), Solana (-11,34%) et Cardano (-17,76%) menant le plongeon.

Lors d’un discours en présence du républicain Pat Toomey, membre de la commission bancaire du Sénat, Monsieur Gensler a déclaré que les fonds négociés en bourse de bitcoins pourraient être propices à la manipulation et à la fraude. Il a également déclaré qu’il était d’accord avec les ETF basés sur des contrats à terme parce qu’ils se négocient sur des bourses hautement réglementées, mais que le bitcoin était une histoire différente et ne bénéficiait pas d’une supervision ni d’une surveillance réglementaires suffisantes.

Ce lundi (11:30 AM: GMT +1), les ETP Crypto exposés à une crypto-monnaie spécifique ou à un panier de crypto-monnaies ont été tirés vers le bas, notamment le WisdomTree Bitcoin ETC (-13,42%), le VanEck Vectors Ethereum ETN (-9,41%) et le 21Shares Crypto Basket Index ETP (-15,42%).

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF.