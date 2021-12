Les ETP sur le carbone de l’UE continuent de monter suite à la COP26

La flambée des contrats à terme sur le carbone européen a commencé avec la crise énergétique en Europe qui a incité les nations à se tourner vers le pétrole et le charbon pour répondre à la demande.

Le KraneShares European Carbon Allowance ETF (KEUA), le WisdomTree Carbon (CARP) et le SparkChange Physical Carbon EUA ETC (CO2) ont gagné respectivement +6,06 %, +3,32 % et +3,48 % jeudi, alors que les contrats à terme sur le carbone européen de décembre 21 ont surpassé le seuil des 80 €/tonne de CO2, un nouveau sommet historique.

La flambée des contrats à terme sur le carbone européen a commencé avec la crise énergétique en Europe qui a incité les nations à se tourner vers le pétrole et le charbon pour répondre à la demande et, par conséquent, à augmenter la demande de quotas de carbone. Les prix ont encore augmenté après que les dirigeants mondiaux ont renouvelé leurs engagements envers la décarbonisation lors du sommet annuel sur le changement climatique (COP26) de cette année.

Au cours des quatre dernières semaines, les investisseurs ont injecté plus de 200 millions de dollars dans les ETF exposés aux contrats à terme sur le carbone de l’UE, portant leurs actifs combinés à plus de 1,8 milliard de dollars. Le KraneShares Global Carbon ETF, qui est exposé aux quotas de l’Union européenne (EUA), aux quotas de la Californie (CCA) et à l’initiative régionale sur les gaz à effet de serre (RGGI), détient la part la plus importante avec 1,4 milliard de dollars d’actifs sous gestion, suivi de WisdomTree Carbon avec 267 millions de dollars d’actifs sous gestion.

Le prix du carbone fait l’objet de débats depuis l’accord de Paris sur le climat. Les experts estiment que les prix devraient augmenter de manière substantielle pour que le monde puisse atteindre plus rapidement des émissions nettes nulles d’ici 2050.

