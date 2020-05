Les ETFs obligataires US de longues maturités en hausse

Les titres obligataires émis par les États-Unis, dont la maturité dépasse 20 ans, ont progressé en moyenne mardi 12 mai.

Les titres obligataires émis par les États-Unis, dont la maturité dépasse 20 ans, ont progressé de 1,15% en moyenne mardi 12 mai comme le montre le segment qui regroupe 12 ETFs différents exposés à ce type de valeurs. La majorité d'entre eux répliquent les performances journalières de l'indice « ICE U.S. Treasury 20+ Year Total Return ». Hier, c'est l'ensemble du marché obligataire qui a progressé pour le premier jour d'intervention de la FED pour garantir l'accès aux crédits suite à la crise du coronavirus. La FED a créé la surprise en incluant dans son programme de rachat les obligations émises par les entreprises dont la note peut être inférieure à « investment grade ». Les bons du trésor américain ont indirectement profité de la hausse des marchés et des craintes concernant le futur de l'économie. En 2020, le segment dédié aux obligations US avec une longue maturité a gagné 21,27% mais a déploré dans le même temps une décollecte de $ 3,9 milliards ce qui porte les actifs sous gestion à $ 21,5 milliards.

En savoir plus sur les ETFs obligataires de longue maturité.