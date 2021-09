Les ETFs norvégiens stimulés par le prix du pétrole et la hausse potentielle des taux

Les actions du royaume ont été soutenues par la hausse des prix du pétrole et du gaz et par les discussions sur le relèvement des taux d'intérêt.

Le marché norvégien poursuit sa tendance à la hausse aujourd’hui avec OBX, le fleuron norvégien, qui a augmenté de près de +2,00% (15h17 GMT +2) depuis l’ouverture. Les actions du royaume ont été soutenues par la hausse des prix du pétrole et du gaz et par les discussions sur le relèvement des taux d’intérêt. La Norvège, dont le secteur pétrolier et gazier représente près d’un quart de son PIB, bénéficie de la hausse des prix. Avec une forte pondération dans l’indice phare, les actions du géant pétrolier norvégien Equinor ont augmenté après qu’il ait été autorisé à augmenter les exportations de gaz vers le marché européen.

Sur le plan monétaire, la banque centrale norvégienne est sur le point de relever son taux d’intérêt cette semaine, ce qui constitue le premier resserrement post-pandémie de ce type parmi les nations dont les monnaies sont les dix plus échangées au monde. La perspective d’une hausse des taux a stimulé les valeurs bancaires, les actions de la plus grande banque norvégienne, DNB ASA, évoluant dans le vert depuis l’ouverture de la séance d’aujourd’hui.

Les ETF exposés à la Norvège ont suivi le mouvement, avec l’ETF DNB OBX et l’ETF XACT OBX en hausse. Ces deux fonds suivent l’indice OBX Total Return et détiennent des actions norvégiennes de grande capitalisation.

