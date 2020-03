Les ETFs exposés aux valeurs indiennes creusent leurs pertes

Le segment dédié aux grandes et moyennes valeurs indiennes poursuit sa chute à la fois en termes de performances et de flux.

Le segment dédié aux grandes et moyennes valeurs indiennes sur TrackInsight poursuit sa chute à la fois en termes de performances et de flux à l'occasion d'un nouveau « lundi noir » durant lequel les 16 ETFs inclus dans ce segment ont perdu 10,72% en moyenne, alors que la vague de décollecte se prolonge. C'est le pire jour de l'histoire pour la bourse indienne, marqué par une suspension des échanges et un nouveau plus bas pour la roupie indienne alors que la troisième puissance économique asiatique se retrouve en grande partie bloquée afin d'endiguer la propagation du virus. Depuis fin février, les chiffres sont effrayants ; 35% de perte cumulée et près d'un milliard de décollecte nette pour ce segment qui compte désormais $ 3,9 milliards d'actifs sous gestion.

