Les ETFs exposés aux valeurs brésiliennes touchés par des retraits et une performance négative

Les valeurs brésiliennes de grandes et moyennes capitalisations ont a subi des retraits sur le marché primaire hier.

Le segment consacré aux valeurs brésiliennes de grandes et moyennes capitalisations a glissé de 2,39% hier (mercredi 7 mai) et a subi des retraits à hauteur de $ 75 millions sur le marché primaire. Le Brésil est le pays le plus infecté par le Covid-19 et celui qui recense le plus de décès en Amérique Latine. Dans ce contexte, le tumultueux président Bolsonaro a vu sa côte de popularité s'effondrer à cause de la gestion de cette crise et suite au remerciement de son ministre de la Justice Sergio Moro, perçu par le peuple comme un abus de pouvoir et une tentative de corruption du système. Avec cette crise dans la crise, les ETFs exposés au marché action brésilien affichent une perte moyenne depuis le début de l'année de 49,27%, une des plus fortes baisses parmi les pays émergents. En 2020, les investisseurs ont retiré $ 737 millions des 16 ETFs de ce segment qui représente désormais $ 5,45 milliards d'actifs sous gestion.

