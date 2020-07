Les ETFs exposés aux stratégies smart beta sur les valeurs immobilières en baisse

Ce ralentissement enfonce la performance cumulée des ETFs smart beta sur les valeurs immobilières.

Les ETFs exposés aux indices smart beta sur les valeurs immobilières et regroupés dans le segment dédié sur TrackInsight ont subi d'importantes pertes ce mardi 8 juillet. L'indice le plus répliqué, le FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Net Total Return Index perdait 2,12% à la clôture, en ligne avec la performance globale du segment sur la journée. Ce ralentissement enfonce la performance cumulée des ETFs smart beta sur les valeurs immobilières ; elle s'affiche désormais à -6,85% sur les 30 derniers jours et à -18,59% depuis le début de l'année. Récemment, les investisseurs ont fait preuve d'un regain d'intérêt pour les ETFs de ce segment comme en témoignent les flux quotidiens enregistrés sur le marché primaire. Depuis le 1er juin, ils ont injecté $ 223 millions au sein des 11 ETFs de ce segment, portant le montant total des actifs sous gestion à $ 5,1 milliards.

