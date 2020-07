Les ETFs exposés au secteur des matériaux continuent de perdre des actifs

Les investisseurs continuent de retirer leurs actifs du secteur des matériaux malgré une performance solide.

Même si le segment dédié aux valeurs du secteur des matériaux sur TrackInsight affiche une performance solide de +2,23% sur la journée du mardi 14 juillet, les investisseurs continuent de retirer leurs actifs des 14 ETFs inclus dans ce segment comme le montre la décollecte de $ 101 millions enregistrée sur le marché primaire au cours de la même journée. En raison des turbulences liées à la crise du coronavirus, ce segment a chuté de plus de 40% et a perdu près de $ 350 millions d'actifs nets via le marché primaire en mars. Depuis, sa performance cumulée depuis le début de l'année a retrouvé des couleurs et s'affiche désormais à -5,02%. Cependant, la collecte cumulée reste largement négative et elle s'est encore plus détériorée avec les retraits d'hier. En 2020, les investisseurs ont retiré $ 390 millions d'actifs de ce segment qui représente désormais $ 1,95 milliard d'actifs sous gestion.

