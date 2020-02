Les ETFs exposés à l'or résistent à la tempête... pour le moment

Le segment dédié à l'Or sur TrackInsight est l'un des rares à afficher des rendements positifs sur les derniers jours.

Le segment dédié à l'Or sur TrackInsight est l'un des rares à afficher des rendements positifs sur les derniers jours. En effet, depuis le 20 février, jour à partir duquel la panique liée au développement du coronavirus a impacté les marchés globaux, le segment de l'Or a progressé de plus de 2% (dans le même temps, les actions américaines et européennes ont respectivement perdu 15% et 11% en moyenne d'après les segments correspondant sur TrackInsight). Historiquement identifié comme une valeur refuge, les ETFs liés à l'or ont attiré plus de $ 1 milliard de nouveaux actifs via le marché primaire au cours des 7 derniers jours. Cela porte la collecte sur un mois à $ 4,88 milliards et les actifs totaux sous gestion des 53 ETFs de ce segment à $ 137,5 milliards.

