Les ETFs de valeurs financières plongent après une Fed ni convaincue, ni convaincante

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs financières ont subi une session de marché compliquée hier avec une performance négative de -6,91% ainsi qu'une forte décollecte, les investisseurs ayant retirés (-$537,68M) de parts du segment. Ces derniers semblent être pessimistes sur les perspectives économiques, n'espérant plus une reprise en «V-shape», et n'étant plus convaincus par les « outils » de la Fed. La session d'hier amène la performance cumulée depuis le début de l'année à -23,07%. Les investisseurs ont retirés (-$486,26M) sur la même période. 24 fonds répliquant 14 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $21,65Mds.

