Les ETFs de valeurs australiennes collectent malgré le repli

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de grandes capitalisations australiennes ont enregistré une nouvelle collecte lors de la session de marché d'hier avec +$33,01M de nouvelles parts créées via le marché primaire, et ce malgré une série baissière avec le segment abandonnant plus de 10% sur les trois derniers jours. Ce repli fait tomber la performance cumulée du segment sur les trente derniers jours à +14,66%. Cependant, les investisseurs ont injecté +$125,59M dans le segment sur le mois. La collecte s'est concentrée sur les ETFs répliquant l'indice S&P/ASX 200, composé des 200 plus grandes capitalisations australiennes listées sur l'ASX. Depuis le début de l'année, les ETFs d'actions australiennes sont toujours en recul de (-15,23%) mais cela n'a pas freiné l'appétit des investisseurs (flux cumulés sur la même période à +$728,23M). 10 fonds répliquant 7 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $5,14Mds.

