Les ETFs associés à l'or continuent d'attirer les investisseurs

A l'image des autres classes d'actifs, l'or a souffert au cours de l'effondrement global des marchés en mars.

A l'image des autres classes d'actifs, l'or a souffert au cours de l'effondrement global des marchés en mars, lié à la crise du coronavirus. Cependant, le métal précieux est resté fidèle à sa réputation de « valeur refuge » dans la mesure où il est parvenu à limiter la baisse à environ -15% au pire moment de la crise et qu'il a rebondi depuis. La performance cumulée depuis le début de l'année pour le segment TrackInsight dédié à l'or est largement positive, à +11,57% à la clôture ce mercredi 22 avril. Et les investisseurs continuent d'acheter des ETFs exposés à l'or ; les gérants ont émis pour $ 660 millions de nouvelles parts via le marché primaire hier, portant la collecte cumulée en 2020 à $ 20,5 milliards et les actifs totaux sous gestion au sein des 54 ETFs du segment « Or » à $ 154,5 milliards.

En savoir plus sur les ETFs liés à l'or.