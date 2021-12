Les ETF turcs ont attiré 90 millions de dollars nets depuis octobre en dépit de performances médiocres

Les ETF turcs, qui offrent une exposition aux actions turques, ont attiré plus de 90 millions de dollars d’argent frais depuis la…

Les ETF turcs, qui offrent une exposition aux actions turques, ont attiré plus de 90 millions de dollars d’argent frais depuis la fin du mois d’octobre. Ce résultat est surprenant compte tenu de la situation économique difficile dans laquelle se trouve la Turquie, marquée par la chute de sa monnaie locale (Lira ou TRY), une inflation élevée, une hausse des coûts d’emprunt et, par conséquent, une augmentation des défauts de paiement.

La tourmente s’est traduite par une baisse de performance de la gamme d’ETF, y compris iShares MSCI Turkey ETF – ARCX:TUR (-27% en USD), iShares MSCI Turkey UCITS ETF – ITKY (-17% en USD), Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF – MTAA:TUR (-20% en EUR), HSBC MSCI Turkey UCITS ETF – HTR (-21% en EUR) et Finans Asset Management Dow Jones Istanbul 20 Equity Intensive ETF – DJIST (-22% en EUR), la majorité de la chute étant attribuée aux pertes de change.

Le marché s’est récemment agité après que l’intervention de la banque centrale sur les marchés des devises n’a pas réussi à enrayer la chute de la livre turque. L’indice Borsa Istanbul 100, indice de référence de la Turquie, a perdu 20 % (en TRY) depuis jeudi dernier après avoir gagné 54 % en 2021 (du 4 janvier 2021 au 16 décembre 2021).

On peut supposer que les entrées positives pourraient indiquer que les investisseurs achètent des titres à la baisse en espérant un redressement économique avant les élections générales et présidentielles de 2023.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteurd’ETF .