Les ETF thématiques sur le voyage se préparent à décoller

Les ETF thématiques sur les technologies et services de voyage ont attiré plus de 325 millions de dollars de flux nets depuis le début de l’année, les investisseurs se montrant optimistes quant à la reprise des vols et des flux touristiques dans le monde. Selon les dernières données de Johns Hopkins sur le coronavirus, la moyenne mobile sur 7 jours des cas quotidiens dans le monde a chuté de 3,72 millions le 25 janvier à 2,2 millions le 7 février, signalant un affaiblissement potentiel de la quatrième et plus importante vague de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Aux États-Unis, plusieurs États ont annoncé l’assouplissement de leurs obligations en matière de masques, tandis que plusieurs nations européennes ont rapidement mis fin aux protocoles de pandémie, pariant que leurs populations hautement vaccinées pourront supporter le reste de la vague Omicron et tout ce qui suivra. Pendant ce temps, l’Australie a déclaré qu’elle rouvrira ses portes en février aux touristes internationaux qui ont été entièrement vaccinés contre le coronavirus.

U.S. Global Jets ETF récupère $335 millions en flux nets en 2022

En Amérique, les investisseurs ont versé plus de 335 millions de dollars dans l’ETF U.S. Global Jets (JETS). Ce fonds permet aux investisseurs d’accéder à l’industrie mondiale du transport aérien, y compris les opérateurs de compagnies aériennes et les fabricants du monde entier. Parmi ses principales positions figurent Delta Airlines (10,5 %), United Airlines (10 %), Southwest Airlines (9,62 %) et American Airlines (9,42 %). Pendant ce temps, l’ETF Defiance Hotel, Airline, and Cruise (CRUZ) n’a reçu que 5 millions de dollars sur la même période.

Les ETF HANetf UCITS sur le secteur doublent en volume

En Europe, HANetf U.S. Global Jets UCITS ETF (JETP) and HANetf Airlines, Hotels and Cruise Lines UCITS ETF (TRYP) doublent de taille après avoir reçu respectivement 5,8 millions et 14 millions de dollars cette année. TRYP suit l’indice Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines et fournit une exposition aux sociétés engagées dans le secteur du voyage et du tourisme, notamment les compagnies aériennes, les hôtels et les croisières.

