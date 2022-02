Les ETF thématiques sous pression en 2022

Les ETF thématiques ont redéfini la manière dont les investisseurs peuvent cibler les secteurs et les tendances en devenir et construire des portefeuilles hautement adaptés à leurs intérêts.

Avec plus de 644 ETF thématiques cotés et plus de 261 milliards de dollars d’actifs combinés, les ETF thématiques ont explosé en popularité au cours des dernières années. Les ETF thématiques ont redéfini la manière dont les investisseurs peuvent cibler les secteurs et les tendances en devenir et construire des portefeuilles hautement adaptés à leurs intérêts. Mais alors que les ETF thématiques sont souvent basés sur une thèse d’investissement de forte croissance, d’innovation et de perturbation, seuls quelques-uns ont tenu leurs promesses en 2022, car la hausse des taux d’intérêt et le passage à des valeurs de type Value ont rendu la R&D plus coûteuse, augmenté leurs coûts de financement et créé une plus grande concurrence pour les flux. Sur les 69 thèmes suivis par Trackinsight, seuls 5 ont délivré une performance positive sur l’année.

Infrastructure énergétique : +11,8% en cumul annuel, 513 millions de dollars de flux, en cumul annuel. Exemple : Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) +9,6 % depuis le début de l’année.

Ressources naturelles : +10,9 % depuis le début de l’année, 180 millions de flux depuis le début de l’année : IQ Global Resources ETF (GRES) +8,1% depuis le début de l’année.

Voyages, technologies et services : +9% depuis le début de l’année, 135 millions de flux depuis le début de l’année : Exemple : Defiance Airlines, Hotels and Cruise ETF (CRUZ) +9.7% YTD

Numérisation de la Chine : +4,1% en cumul annuel, 106 millions de flux en cumul annuel Exemple : KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) +4.1% YTD

Infrastructure des marchés émergents, +3%, 2,3 millions de flux Exemple : iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) +5,8% YTD

