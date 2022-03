Les ETF technologiques chinois rebondissent grâce aux bruits positifs de Pékin

Les ETF qui suivent la numérisation de la Chine et des marchés émergents ont connu un rebond étonnant.

Les ETF qui suivent la numérisation de la Chine et des marchés émergents ont connu un rebond étonnant après que Pékin a signalé son soutien pour aider à stabiliser les marchés et a annoncé un assouplissement des restrictions COVID dans le centre technologique stratégiquement important de Shenzhen.

Les investisseurs attendent également avec impatience les résultats des négociations entre les États-Unis et la Chine qui se déroulent aujourd’hui (vendredi) et qui, espèrent-ils, permettront de résoudre certains des problèmes réglementaires auxquels sont confrontées les entreprises chinoises qui s’introduisent en bourse aux États-Unis.

Ces développements ont entraîné une hausse moyenne de 12 % des ETF qui suivent le secteur cette semaine, et les ETF ciblant les fournisseurs chinois de technologies perturbatrices ont enregistré plus de 175 millions de dollars d’entrées cette semaine. En tête de liste, le Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) a bondi de 17 %, le First Trust Chindia ETF (FNI) de 15 %, le KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) de 14,5 % et le Global X Emerging Market Internet & Ecommerce ETF (EWEB) de 13 %.

