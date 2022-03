Les ETF sur les batteries chutent en raison de la hausse des prix des matériaux clés

Les prix des métaux utilisés dans la production de batteries, tels que le cuivre, le cobalt, le nickel et le lithium, ont grimpé en flèche.

Les hausses de taux imminentes et l’escalade de la guerre entre la Russie et l’Ukraine ont suscité l’inquiétude des investisseurs quant aux perspectives de la chaîne d’approvisionnement des batteries et de la demande de véhicules électriques. Les prix des métaux utilisés dans la production de batteries, tels que le cuivre, le cobalt, le nickel et le lithium, ont grimpé en flèche en raison des perturbations de l’approvisionnement qui ont persisté lors de la reprise post-pandémique et des sanctions récemment imposées à la Russie – un producteur clé de ces métaux.

Par conséquent, les investissements dans les ETF Battery Value-Chain ont été faibles cette année avec un maigre 51 millions de dollars d’entrées nettes enregistrées. Ce montant est minuscule par rapport aux 2,6 milliards de dollars de flux nets enregistrés au cours de la même période l’année dernière. Le plus grand ETF dans cet espace, le Global X Lithium & Battery ETF (LIT), a enregistré des sorties de fonds de -114 millions de dollars en 2022. Le fonds cherche à suivre l’indice Solactive Global Lithium et investit dans des sociétés engagées dans le cycle du lithium, comme les mineurs, les raffineries et les producteurs de batteries. Le cours de l’action du fonds a chuté de -20% cette année et de -7,5% depuis que la guerre a éclaté en Ukraine. Pour les investisseurs intéressés, LIT se négocie sur le NYSE Arca et a un ratio de dépenses total de 0,75%.

Parmi les autres ETF de la chaîne de valeur des batteries disponibles en Amérique, citons Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT), Horizons Global Lithium Producers Index ETF (HLIT) et WisdomTree Battery Value Chain and Innovation Fund ETF (WBAT).

Parallèlement, les investisseurs européens ont ajouté 95 millions de dollars cette année dans l’ETF UCITS L&G Battery Value-Chain (BATT). Toutefois, les entrées nettes globales dans les ETF Battery Value-Chain domiciliés en Europe n’ont été que de 53 millions de dollars, les investisseurs ayant retiré -44 millions de dollars du WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (W1TA).

Le L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATT) cherche à suivre l’indice Solactive Battery Value-Chain et investit dans des sociétés qui sont des fournisseurs de certaines technologies électrochimiques de stockage d’énergie et dans des sociétés minières qui produisent des métaux utilisés pour fabriquer des batteries. BATT a un ratio de dépenses total de 0,49% et se négocie sur plusieurs bourses européennes, dont la Bourse de Londres (BATG, GBP ou BATT, USD), la Borsa Italiana (BATT, EUR), Euronext (BATT, EUR), la Deutsche Börse (BATE, EUR) et la SIX Swiss Exchange (BATT, CHF). Le cours de l’action BATT a chuté de -16,5 % cette année et de -10 % depuis le début de l’invasion russe.

