Les ETF sur le palladium enregistrent des entrées positives cette année malgré une chute de performance

Les ETF sur le palladium ont suscité l’intérêt des investisseurs cette année, avec plus de 150 millions de dollars d’entrées nettes. Cependant, le métal blanc argenté n’a pas été à la hauteur de son statut de “précieux” auprès des investisseurs en 2021, ayant perdu plus d’un tiers de sa valeur (Mar’22 Futures PAH2). Ce plongeon a entraîné dans sa chute 12 ETF qui suivent le métal, avec une moyenne de -25 % (à l’exclusion des ETF à effet de levier).

Plus de la moitié de la consommation mondiale de palladium est destinée aux convertisseurs catalytiques des voitures chaque année. Le palladium contribue à éliminer les hydrocarbures, le monoxyde de carbone et d’autres gaz nocifs des gaz d’échappement. Le palladium est également utilisé par les bijoutiers, les industries telles que les verriers et pour les investissements.

Malgré l’énorme reprise observée pour d’autres produits de base cette année, le palladium est resté à la traîne après que la demande des constructeurs automobiles a diminué suite à une pénurie mondiale de semi-conducteurs. Selon le World Platinum Investment Council (WPIC), le marché mondial du platine devrait connaître cette année un excédent beaucoup plus important que prévu et un autre excédent important en 2022. Rien qu’au troisième trimestre de cette année, le marché du platine était excédentaire de 592 000 onces, soit le plus gros excédent trimestriel depuis au moins 2013.

Le déséquilibre commercial a fait baisser le prix du palladium, qui se négocie désormais à 1 585 dollars l’once (PAH2), contre un sommet de 52 semaines de 3 019 dollars l’once atteint en mai 2021. Les investisseurs qui parient sur la résurgence du métal peuvent consulter certains des ETF de palladium, notamment Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL), WisdomTree Physical Palladium ETC (PHPD) et ZKB Palladium ETF AA CHF (ZPAL).

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteurd’ETF .