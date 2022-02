Les ETF sur le blé entrent dans l’équation de l’escalade des tensions

Les contrats à terme sur le blé de Chicago (22 mars) s'échangeaient à leur plus haut niveau depuis la fin novembre et se rapprochant de leurs niveaux de 2012.

Les contrats à terme sur le blé de Chicago (22 mars) s’échangeaient autour de 8,48 dollars le boisseau mercredi, leur plus haut niveau depuis la fin novembre et se rapprochant de leurs niveaux de 2012, en raison des inquiétudes concernant l’offre sur fond d’aggravation des frictions entre la Russie et l’Ukraine, producteurs clés des cultures mondiales. Les deux pays représentant près d’un tiers des exportations de blé et d’orge, et environ un cinquième du commerce du maïs, tout conflit dans la région ferait disparaître des approvisionnements cruciaux d’un marché déjà tendu. En outre, les faibles stocks aux États-Unis et au Canada, les deuxième et troisième plus grands exportateurs mondiaux, ont ajouté aux risques à la hausse.

Les investisseurs qui espèrent attraper la vague du blé peuvent explorer le Teucrium Wheat Fund (WEAT). Ce fonds offre une exposition au prix des contrats à terme sur le blé et est le premier ETP pure play sur le blé à toucher le marché américain. WEAT a un ratio de dépenses de 1,91% et se négocie principalement sur NYSE Arca. Ce mois-ci, WEAT a augmenté de +11,75% alors que les événements se déroulaient à la frontière russe.

Les investisseurs européens peuvent s’exposer aux contrats à terme sur le blé par le biais de WisdomTree Wheat (WEAT). WEAT a un ratio de dépenses total de 0,49% et se négocie sur plusieurs bourses européennes, notamment la Bourse de Londres (WEAT, USD), la Deutsche Borse Xetra (OD7S, EUR), la Borsa Italiana (WEAT, EUR) et l’Euronext Paris (WEATP, EUR). En février dernier, WEAT (LSE) a gagné +10,4%.

