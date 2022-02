Les ETF sur l’uranium reçoivent de nouvelles entrées nettes malgré le dilemme nucléaire de l’UE

Les investisseurs continuent d'injecter des capitaux dans les ETF sur l'uranium en pariant sur une adoption accrue du nucléaire en Asie et sur l'inclusion possible de l'énergie nucléaire dans la taxonomie de la finance verte de l'UE.

Les investisseurs continuent d’injecter des capitaux dans les ETF sur l’uranium en pariant sur une adoption accrue du nucléaire en Asie et sur l’inclusion possible de l’énergie nucléaire dans la taxonomie de la finance verte de l’UE. Depuis le début de l’année, les 4 ETF exposés à l’uranium ou à l’énergie nucléaire ont reçu plus de 135 millions de dollars – malgré un troisième mois consécutif de baisse de performance. En janvier, le Global X Uranium ETF (URA), le Horizons Global Uranium Index ETF (HURA) et le North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) ont chuté de près de -10 %. Pendant ce temps, le VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) – qui est moins exposé aux mineurs d’uranium que les autres – a reculé de -2,94 % sur la même période.

Cette baisse est attribuée à la chute des prix de l’uranium, qui ont atteint un plus bas de 4 semaines à 44 dollars la livre, dans un contexte de baisse de la demande et d’apaisement des craintes de pénurie d’approvisionnement. Les craintes d’une interruption de la production dans le plus grand producteur d’uranium, le Kazakhstan, se sont estompées après que les troubles politiques dans le pays n’ont pas affecté les opérations minières d’uranium et sa chaîne d’approvisionnement, comme les investisseurs le craignaient auparavant. L’objection de plusieurs États membres de l’Union européenne au projet de labellisation des centrales nucléaires comme source d’énergie durable, invoquant des coûts élevés et des problèmes de sécurité, pèse également sur l’uranium. Les membres opposés, l’Autriche et le Luxembourg, ont déjà fait savoir qu’ils étaient prêts à porter le différend sur l’énergie nucléaire devant les tribunaux. “Nous l’avons toujours dit, si la Commission poursuit sur cette voie, l’Autriche prendra des mesures juridiques”, a déclaré la ministre autrichienne du climat et de l’énergie, Leonore Gewessler, à son arrivée à une réunion des ministres européens de l’énergie à Amiens, en France, le 21 janvier.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .