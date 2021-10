Les ETF sur l’hydrogène attirent plus de 700 millions de dollars de flux en 2021

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO) est le plus grand ETF sur l'hydrogène pur avec 535 millions de dollars d'actifs sous gestion.

L’espace des ETF sur l’hydrogène est né en 2021, avec le lancement de 7 ETF qui suivent le segment mondial de l’hydrogène. Actuellement, leurs actifs sous gestion combinés s’élèvent à environ 670 millions de dollars et ont enregistré 700 millions de dollars d’entrées de fonds depuis le début de l’année.

Le secteur s’est récemment accéléré avec la hausse des prix des combustibles fossiles, les investisseurs pariant sur une augmentation des investissements dans les industries soutenant l’Accord de Paris sur le climat et les objectifs de zéro émission d’ici 2050. Le Président français Emmanuel Macron a également révélé un plan d’investissement de 30 milliards d’euros, qui comprend le financement d’usines d’hydrogène vert. Cette annonce, ainsi que les récents accords conclus par Plug Power, spécialiste des piles à combustible, avec Phillips 66 et Airbus, ont donné une impulsion supplémentaire aux ETFs sur l’hydrogène.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO) est le plus grand ETF sur l’hydrogène pur avec 535 millions de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds investit dans des sociétés créatrices de valeur au sein de l’économie de l’hydrogène, comme l’apport d’énergie, la production, le transport, le stockage et l’utilisation finale. Le fonds est bien diversifié entre les pays (États-Unis 20,8 %, Royaume-Uni 13,2 %, Allemagne 12,8 %, Corée du Sud 12 %, Japon 12 %, autres 29,2 %) et les secteurs (industrie 54,6 %, matériaux 24,7 %, consommation discrétionnaire 10,3 %, services publics 6,9 %, et technologies de l’information 3,5 %). Parmi ses 10 principaux composants, on trouve Kolon Industries (5%), Nippon Sanso (4,5%), Doosan fuel cell (4,3%), Toyota Motor (4%) et Cell Impact (3,9%). Depuis sa création le 10 février 2021, HTWO a généré une perte de plus de 20%. Le mois d’octobre est cependant une autre histoire, avec une hausse de plus de 5% du prix à la Bourse de Londres.

Le fonds est également négocié sur la Borsa Italiana, la Deutsche Börse et la SIX Swiss Exchange, avec un ratio de frais de 0,49 %.

