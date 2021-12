Les ETF sur l’énergie solaire subissent d’importantes sorties de capitaux après le retour d’octobre

Après avoir attiré 514 millions de dollars d'entrées nettes en octobre, les ETF sur l'énergie solaire se sont essoufflés.

Après avoir attiré 514 millions de dollars d’entrées nettes en octobre, les ETF sur l’énergie solaire se sont essoufflés, enregistrant depuis plus de 340 millions de dollars de sorties nettes combinées. L’Invesco Solar ETF, le plus important de tous (3,2 milliards de dollars d’actifs) a perdu 353 millions de dollars au cours de cette période. D’autres ETF du groupe ont compensé certaines de ces pertes par des entrées nettes mineures.

Les actions de l’énergie solaire et d’autres technologies d’énergie propre ont gagné en popularité il y a quelques mois, après que les investisseurs ont augmenté leurs paris sur les énergies renouvelables dans le contexte d’une crise énergétique qui a vu les prix des combustibles fossiles atteindre des sommets pluriannuels. En conséquence, Invesco Solar ETF, Invesco Solar Energy UCITS ETF, Global X Solar ETF et HANetf Solar Energy ETF ont gagné respectivement +23,95 %, +20,25 %, +15,1 % et +14,44 % en octobre. Toutefois, l’intérêt pour ces titres s’est estompé à la suite de la baisse des prix du gaz naturel et du pétrole, déclenchant vente des ETF sur l’énergie solaire.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteurd’ETF .