Les ETF suivant un large indice de matières premières en chute

Les 12 ETF qui suivent l’indice Bloomberg Commodity ont enregistré des sorties combinées de 1,04 milliard de dollars au cours des trois derniers mois, les investisseurs encaissant les gains réalisés grâce à la reprise des matières premières énergétiques au troisième trimestre. Les ETFs ont 4,01 milliards de dollars d’actifs combinés et ont généré une perte de -2,36 % sur trois mois.

L’indice Bloomberg Commodity est conçu pour servir de référence aux investissements dans les matières premières. Il reflète la performance d’un large panier de produits de base, dont le bétail (6 %), les produits agricoles (7 %), les métaux industriels (15 %), les métaux précieux (19 %), les céréales (23 %) et les produits énergétiques (30 %). L’objectif de l’indice est de fournir une exposition diversifiée aux matières premières en tant que classe d’actifs. Il est important de préciser que l’indice est basé sur des dérivés financiers (contrats à terme) et non sur des matières premières physiques.

Les deux plus grands ETF du groupe sont le iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM, 1,94 milliard de dollars) et le Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD, 1,36 milliard de dollars). Au cours du mois dernier, ICOM et CMOD ont perdu -5,8% chacun.

