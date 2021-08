Les ETF semi-conducteurs ont le vent en poupe

Les ETF de semi-conducteurs ont été soutenus par les résultats meilleurs que prévus de certains de leurs principaux composants.

Les trois plus grands ETF sans levier du marché des semi-condcuteurs, iShares Semiconductor ETF (SOXX), VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) et SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) ont augmenté pour la troisième session consécutive, clôturant en hausse de +2,82%, +2,87% et +2,50% respectivement.

Les ETF de semi-conducteurs ont été soutenus par les résultats meilleurs que prévus de certains de leurs principaux composants. Une série de rapports positifs sur les résultats de sociétés clés comme NVIDIA, Texas Instruments, Intel, Qualcomm et Advanced Micro Devices a répandu l'optimisme dans le secteur.

NVIDIA, deuxième société de semi-conducteurs en termes de capitalisation boursière, a annoncé la semaine dernière un revenu record pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022, de 6,51 milliards de dollars, en hausse de 68 % par rapport à l'année précédente et de 15 % par rapport au trimestre précédent. Le fabricant de puces a également affiché des revenus records provenant des plateformes de jeux, de centres de données et de solutions professionnelles de conception et visualisation.

Les ETF de semi-conducteurs ont figuré parmi les plus intéressants cette année en raison de la pénurie mondiale de puces qui a perturbé les grandes entreprises technologiques et automobiles, sans parler de l'intérêt accru pour le minage de crypto-monnaies dans le monde.

