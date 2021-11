Les ETF saoudiens ont généré plus de 40% de gains cette année

5 ETF sur l'Arabie Saoudite ont attiré plus de 250 millions de dollars d'entrées depuis le début de l'année et ont atteint un total de 1,76 milliard de dollars d'actifs sous gestion.

L’Arabie saoudite, la plus grande économie de la région du Golfe, a attiré l’attention des investisseurs cette année, l’indice Tadawul All Shares (TASI) ayant gagné 36 %. En tête de liste figurent Saudi Advanced Industries Company (+169 %), Fitaihi Holding Group (+157 %), Sahara International Petrochemical Company (+156 %) et Middle East Paper Co. (+135%). Le géant pétrolier Saudi Aramco, quant à lui, n’a réussi à gagner que 6 % cette année, ce qui est largement inférieur aux performances de ses pairs BP (+34 %), Exxon Mobil (+56 %) et Chevron (+38 %), entre autres.

Côté ETF, 5 ETF sur l’Arabie Saoudite ont attiré plus de 250 millions de dollars d’entrées depuis le début de l’année et ont atteint un total de 1,76 milliard de dollars d’actifs sous gestion (AuM).

Le plus important d’entre eux est le iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) avec 1,03 milliard de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds offre une exposition aux actions saoudiennes de grande et moyenne capitalisation en suivant l’indice MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Net Total Return Index – USD.

Le secteur financier est le plus exposé avec 45%, suivi par les matériaux (25%), l’énergie (7,75%) et la communication (6,1%). Ses 83 participations comprennent Al Rajhi Bank (15,24%), The Saudi National bank (12,79%), Saudi Basic Industries (9,57%), Saudi Arabian Oil (6,67%) et Riyad Bank (3,74%).

Depuis sa création le 16 septembre 2015, l’ETF KSA a généré près de +100% de rendements cumulés. Rien que cette année, la valeur de l’actif net (VAN) du fonds a augmenté de +42%. Le fonds se négocie sur le NYSE Arca et prélève une commission annuelle de 0,74 %. Le fonds dispose de deux versions UCITS, le iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (Accumulating) et le iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (Distributing), qui ont tous deux généré des gains d’environ 45 % cette année.

