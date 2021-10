Les ETF Retail aux États-Unis en hausse après la publication des données de ventes de septembre

Les ventes au détail américaines ont augmenté le mois dernier, suggérant une demande résiliente de marchandises malgré les obstacles à la production mondiale.

Les ventes au détail américaines ont augmenté le mois dernier, suggérant une demande résiliente de marchandises malgré les obstacles à la production mondiale et les contraintes d’approvisionnement. Les achats au détail ont augmenté de 0,7 % en septembre après une hausse révisée à la hausse de 0,9 % en août, selon les chiffres publiés par le département du commerce vendredi dernier. Hors automobiles, les ventes ont progressé de 0,8 % en septembre.

Parmi les ETF de la vente au détail, SPDR S&P Retail ETF (XRT), Amplify Online Retail ETF (IBUY) et VanEck Vectors Retail ETF (RTH) ont gagné respectivement +1,92%, +1,11% et +0,98% lundi, stimulés par les récentes données sur la vente au détail et des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre pour grandes sociétés constituantes. XRT a enregistré la plus forte hausse parmi ses pairs grâce à l’envolée de 17 % de Macy’s, l’une de ses principales participations.

Les actions de Macy’s ont augmenté après que Saks Fifth Avenue a déclaré qu’elle prévoyait d’introduire son unité de commerce électronique en bourse à une valeur de 6 milliards de dollars. Les investisseurs parient que Macy’s accélérera sa propre introduction en bourse de son activité de commerce électronique pour rattraper Saks, l’un de ses plus proches concurrents.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :