Les ETF qui suivent l’AEX néerlandais profitent de la frénésie des semi-conducteurs

Les actions néerlandaises figurent parmi les actions européennes les plus performantes. L’indice de référence néerlandais, l’AEX, a gagné 31 % depuis le début de l’année grâce à l’envolée des actions des semi-conducteurs. L’AEX surpasse les performances du CAC 40 français (+27,8%), l’IT40 italien (+23,2%), le DE40 allemand (+17,6%) et les indices EU50 (+22,27%) cette année. L’indice est composé d’un maximum de 25 des valeurs les plus fréquemment négociées sur Euronext Amsterdam.

Les actions d’ASM International (semi-conducteurs, +140%), d’IMCD (produits chimiques spéciaux, +101%), d’ASML Holding (semi-conducteurs, +91%) et de BE Semiconductor Industries (semi-conducteurs, +74%) sont les plus performants de l’indice cette année. Le déséquilibre du commerce des semi-conducteurs dû à la pénurie mondiale d’approvisionnement de puces a profité à presque toutes les actions de semi-conducteurs de la planète, y compris les actions néerlandaises.

iShares AEX UCITS ETF (IAEX) et VanEck Vectors AEX UCITS ETF (TDT) sont de bons outils pour profiter du succès de l’AEX, avec un gain de plus de 33 % chacun depuis le début de l’année. Le iShares AEX UCITS ETF est le plus important avec 488,34 millions d’euros d’actifs sous gestion. Le fonds se négocie sur Euronext Amsterdam, le London Stock Exchange, le SIX Swiss Exchange et le BATS Chi-X Europe, avec des frais annuels de 0,3 %.

