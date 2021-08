Les ETF Or et Argent continuent leur chute

Les ETF répliquant les cours de l'Or et de l'Argent ont continué à chuter lundi, suivant ainsi la tendance mondiale à la baisse des métaux précieux.

Le segment ressent encore les effets du rapport sur l'emploi américain de vendredi dernier, qui a fait grimper les rendements des bons du Trésor américain, a stimulé le billet vert et a fait remonter les indices boursiers américains près de leurs records, autant d'éléments synonymes de baisse pour les métaux précieux.

L'ETF SPDR Gold Shares (GLD), qui suit le prix du lingot d'or, a chuté de -1,77% ce lundi. L'ETF iShares Silver Trust (SLV), qui suit le cours de l'argent, a suivi le mouvement et chuté de -3,42% hier également.

Les ETF qui suivent les cours de l'Or et de l'Argent sont une solution facile et économique d'obtenir une exposition aux prix des métaux précieux, et d'améliorer le degré de diversification des portefeuilles des investisseurs.

