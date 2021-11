Les ETF Net Zero 2050 profitent de la COP26

Le sommet de 12 jours de la COP26 a été le principal catalyseur avec la réitération des discussions sur la réduction des émissions de carbone d'ici 2050.

Les ETF à thème Net Zero 2050 (36 ETF) ont gagné un total de +6,06 % et ont enregistré plus de 95 millions de dollars de flux entrants au cours des 30 derniers jours. Le sommet de 12 jours de la COP26 a été le principal catalyseur avec la réitération des discussions sur la réduction des émissions de carbone d’ici 2050.

Le FNB le plus performant au cours de la période est le Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF (+7,17%), suivi par HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (+7.12%) et UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (+7.11%)

Le Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF est le plus grand ETF Net Zero 2050 avec 1,04 milliard d’euros d’actifs sous gestion. Le fonds suit l’indice S&P Eurozone LargeMidCap Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return. Il comprend des entreprises de l’indice parent S&P Eurozone LargeMidCap, sélectionnées et pondérées pour être collectivement compatibles avec un scénario de réchauffement climatique de 1,5°C au niveau de l’indice. Le fonds détient notamment ASML holding (5,71%), SAP AG (4,91%), Sanofi (4,21%), Siemens AG (4,12%) et BNP Paribas (3,24%).

Depuis sa création le 6 juillet 2020, le fonds a généré des gains cumulés de +41%. Il se négocie sur plusieurs bourses européennes, notamment la Bourse de Londres, la SIX Swiss Exchange et la Borsa Italiana, entre autres, et prélève des frais annuels de 0,2 %.

