Les ETF liés au secteur du luxe restent stables avant la publication des données définitives sur Omicron

Les ETF thématiques du luxe ont enregistré plus de 160 millions de dollars d’entrées nettes cette année et ont généré des gains à deux chiffres pour atteindre un total de 360 millions de dollars d’actifs (AuM). Le succès des campagnes de vaccination et la réouverture des marchés développés ont stimulé la demande de produits de luxe et de produits discrétionnaires.

Il existe deux ETF thématiques axés sur ce secteur de niche, l’Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF (LUXU) et l’Emles Luxury Goods ETF (LUXE). LUXU est de loin le plus important avec 355 millions de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds suit l’indice S&P Global Luxury, à rendement net, et investit dans environ 80 titres majeurs liés au luxe dans le monde. L’exposition sectorielle est répartie entre la consommation discrétionnaire (83%) et la consommation de base (17%) au 31 octobre 2021. En termes d’exposition par pays, les États-Unis ont la plus grande part (39 %), suivis de la France (23 %), de l’Allemagne (11 %) et de la Suisse (7 %). Les participations du fonds comprennent notamment Tesla, LVMH Moet Hennessy, Richemont, Daimler AG, Estee Lauder, Kering, Hermes International, Diageo, Nike et Pernord Ricard.

Depuis le début de l’année, le fonds a généré un gain cumulé de 20 %, mais peut subir un revers si le variant Omicron était jugé dangereux et obligeait les principaux marchés de produits de luxe à fermer à nouveau. Pour les investisseurs intéressés, LUXU facture un ratio de dépenses de 0,25 % et se négocie sur NYSE Euronext Paris (LUXU), la Bourse de Londres (LUXU/G) et la Bourse suisse SIX.

