Les ETF ESG continuent de prospérer avec de forts afflux et de nouveaux lancements

Les investisseurs continuent d’affluer dans les fonds environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à un niveau record. Depuis le début de l’année, près de 150 milliards de dollars de flux sont entrés dans l’espace des ETF ESG, portant le total des actifs sous gestion de ces fonds à un nouveau record de 400 milliards de dollars.

Les fournisseurs ont ajouté plus de 300 ETF ESG à leur arsenal cette année, portant le nombre total à 1 062. Parmi les ajouts récents de novembre figurent le Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF, le Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF, le Schwab Ariel ESG ETF, le Global X CleanTech UCITS ETF et le CIBC Clean Energy ETF.

Le Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF (NESG) est le premier ETF européen du Nasdaq 100 qui intègre des mesures environnementales, sociales et de gouvernance. Le NESG est coté à la Bourse de Londres et prélève des frais annuels de 0,25 %.

Le Global X CleanTech UCITS ETF (CTEK) est l’un des 7 ETF thématiques que Global X a récemment lancés en Europe. Le fonds investit dans des sociétés impliquées dans la production d’énergie renouvelable, le stockage d’énergie, la mise en œuvre de réseaux intelligents, l’efficacité énergétique résidentielle/commerciale, et/ou la production et la fourniture de produits et solutions de réduction de la pollution. Le fonds a un ratio de dépenses de 0,5 % et se négocie à la Bourse de Londres, à la Borsa Italiana et à la Deutsche Börse Xetra.

Schwab a également lancé le Schwab Ariel ESG ETF (SAEF), son premier ETF ESG et son premier ETF géré activement à la Bourse de New York. Le SAEF est semi-transparent et investit dans des actions de petites et moyennes capitalisations sélectionnées en fonction de critères ESG. Le fonds est sous-conseillé par Ariel Investments et a un ratio de dépenses de 0,59 %.

