Les ETF du secteur des technologies et des services de voyage sous la menace Omicron

7 ETF thématiques exposés au thème des technologies et services de voyage ont perdu -18% au cours du mois dernier et ont enregistré une sortie combinée de -108 millions de dollars. Le plongeon est lié aux inquiétudes concernant le variant Omicron et à certaines des mesures prises par les nations pour arrêter sa propagation.

Les ETF en jeu offrent une exposition aux compagnies aériennes, hôtels, croisières et autres technologies et services de voyage. Ces secteurs sont très sensibles aux mises à jour de COVID-19 et ont été parmi les plus touchés par le krach boursier de mars 2020. Bien qu’ils aient récupéré une partie de ces pertes cette année grâce aux campagnes de vaccinations et à la réouverture des économies, les nouveaux variants restent une menace pour la santé globale du secteur des voyages et des loisirs.

Jusqu’à présent, il existe des données contradictoires sur la transmissibilité d’Omicron, la gravité de la maladie et sa résistance aux vaccins disponibles. En attendant que le brouillard se dissipe, les investisseurs peuvent garder un œil sur le U.S. Global Jets ETF, ETFMG Travel Tech, SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF, Defiance Hotel, Airline and Cruise ETF, AdvisorShares Hotel ETF, HANetf U.S. Global Jets UCITS ETF et HANetf Airlines, Hotels and Cruise Lines UCITS ETF.

