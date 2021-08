Les ETF des marchés émergents tirés vers le bas par les actions d'Asie de l'Est

Les ETF des marchés émergents fortement exposés aux actions chinoises, taïwanaises et sud-coréennes ont été touchés.

Les actions de l'Asie de l'Est ont souffert du contexte économique récent et de la répression commerciale qui se poursuit en Chine, ainsi que de la vente des actions de technologies sud-coréennes et taïwanaises.

Plus récemment, l'administration d'État chinoise pour la régulation du marché a publié un ensemble de projets de règles visant à prévenir la concurrence en ligne. Cela porte un nouveau coup aux marchés chinois, qui souffrent déjà de perspectives économiques plus faibles, comme le montrent les dernières données de juillet.

Les ETF des marchés émergents fortement exposés aux actions chinoises, taïwanaises et sud-coréennes ont été touchés. Le Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO), exposé à 38 % à la Chine et à 18 % Taïwan, a perdu -1,72 % au cours des deux dernières séances. Le iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG), exposé à 60 % à la Chine, Taïwan et à la Corée du Sud, a suivi le mouvement avec des pertes de -1,64 % au cours de la même période.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :