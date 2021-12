Les ETF de numérisation de la Chine attirent plus de 740 millions de dollars au cours du mois dernier

Les investisseurs à la recherche de bonnes affaires parient de plus en plus que les choses ne peuvent pas plus empirer pour le secteur technologique chinois.

Malgré la mauvaise passe qu’ont connue les valeurs technologiques chinoises cette année, les ETF thématiques chinois qui suivent le thème de la digitalisation de la Chine ont attiré 743 millions de dollars au cours du mois dernier.

Les investisseurs à la recherche de bonnes affaires parient de plus en plus que les choses ne peuvent pas plus empirer pour le secteur technologique, l’un des nombreux secteurs qui ont été martelés par la répression perpétuelle du gouvernement. Depuis le début de l’année, les géants de la technologie comme Tencent Holdings (HK 0700, -17,2 %), Alibaba Group holdings (HK 9988, -47,9 %) et Baidu (HK 9888 : -42 % depuis l’introduction en bourse en mars) ont trébuché après que les régulateurs chinois ont infligé une série d’amendes dans le cadre d’une série d’enquêtes antitrust. Le président Xi Jinping a également pressé les magnats de la technologie de participer à sa campagne de “prospérité commune”, les appelant à partager davantage de richesses avec le reste du pays. La vague de mesures sévères a déclenché une vente massive dans le secteur, une opportunité qui attire les investisseurs ayant un grand appétit pour le risque.

Pour investir dans le thème de la numérisation de la Chine via des ETF, le KraneShares CSI China Internet ETF, le KraneShares CSI China Internet UCITS ETF, le Global X China E-commerce and Logistics ETF, le Samsung CSI China Dragon Internet ETF et le CICC CSI Select 100 ETF offrent la bonne exposition.

Le KraneShares CSI China Internet ETF ou KWEB est le plus important avec 8,12 milliards de dollars d’actifs. Le fonds suit l’indice CSI Overseas China Internet Index, offrant une exposition aux sociétés basées en Chine dont les activités principales sont axées sur l’Internet et les technologies liées à l’Internet. Au 12 décembre 2021, les principales positions de KWEB sont Tencent Holdings (9,62%), Alibaba Group Holdings-ADR (8,66%), Meituan-Class B (7,8%), JD.com-ADR (6,95%) et Baidu – Spon ADR (5,83%). Cette année, le fonds a généré une perte de 43%.

