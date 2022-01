Les ETF de matières premières enregistrent des flux nets importants en raison des craintes d’inflation

Les ETF de matières premières ont été l'un des principaux pôles d'attraction des capitaux, attirant plus de 2,8 milliards de dollars depuis le début de l'année.

Alors que la Réserve fédérale américaine semble peu encline à prendre des mesures rapides pour lutter contre l’inflation actuellement, les investisseurs ont agi hier. Les ETF de matières premières ont été l’un des principaux pôles d’attraction des capitaux – attirant plus de 2,8 milliards de dollars depuis le début de l’année – dont 2,1 milliards de dollars sont allés aux ETF liés à l’or – une classe d’actifs anti-inflation connue.

Selon une récente étude de Vanguard, les matières premières se distinguent comme un véhicule de couverture contre une inflation inattendue. L’étude, menée par Sue Wang, Ph.D., gestionnaire adjointe de portefeuille au sein du Vanguard Quantitative Equity Group, a révélé qu’une hausse de 1 % de l’inflation inattendue entraînerait une hausse de 7 à 9 % des matières premières.

Outre les ETF sur l’or, les ETF liés les multi-marchandises et l’argent ont attiré 683 et 148 millions de dollars respectivement. Par ailleurs, les ETF de pétrole brut et de gaz ont enregistré une sortie de 350 millions de dollars depuis le début de l’année, probablement en raison des tensions actuelles entre la Russie, l’Ukraine et l’OTAN.

